Gli UL Lecce a Milano non ci saranno… per scelta

Gli Ultrà Lecce con un documento veicolato sui social fanno sapere che non ci saranno a Milano nonostante il TAR abbia sconfessato per due volte la richiesta del Prefetto di chiudere la trasferta ai residenti di Lecce e provincia.

E spiegano così:

La riapertura avvenuta di fatto Sabato, a poche ore dall’evento, può far felice chi aveva con largo anticipo prenotato voli e alberghi, non di certo gli ultras che devono organizzarsi e noleggiare i mezzi per raggiungere Milano.

Siamo abituati ai divieti ma non accettiamo le prese in giro, consapevoli che, in casi come questo, la tempistica subdola e non casuale di uno “sblocco” tardivo pesa come una trasferta vietata con congruo anticipo.

A completare il quadro non poteva poi mancare la solerte DIGOS che non lesina energie nel contattare le agenzie di noleggio “suggerendo” la risposta nei nostri confronti.

Sia ben chiaro che noi non ci stupiamo troppo di questo trattamento fin troppo prevedibile nella sua logica ma non ne accettiamo la mancanza di rispetto e l’arroganza. Il nostro modo di essere e di agire non verrà scalfito… FIERI DI QUELLO CHE SIAMO, PIÙ CI OSTACOLATE PIÙ CI COMPATTIAMO!