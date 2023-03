Discariche abusive a macchie di leopardo: la Guardia di Finanzia procede con i sequestri

SALENTO – Continua la lotta al grave fenomeno degli illeciti ambientali: i militari della Guardia di Finanza di Lecce hanno completato quattro operazioni di controllo del territorio.

Più nello specifico, i finanzieri della Compagnia di Gallipoli hanno rinvenuto, nei dintorni di un’azienda di Galatina, 1.000 pneumatici in pessime condizioni e in stato di abbandono.

Inoltre, nel comune di Alezio è stato individuato e sequestrato penalmente un terreno di oltre 600 mq, adibito a discarica di rifiuti non autorizzata. I presunti responsabili sono stati consegnati al giudizio dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre secondo le stesse ipotesi di reato, le fiamme Gialle della Tenenza di Casarano hanno sottoposto a sequestro penale una discarica abusiva nei pressi di Ugento, dell’estensione di 1.550 mq.

Infine, la collaborazione tra il Gruppo di Lecce e i Finanzieri della sezione Aerea di Bari ha portato all’individuazione di cumuli di rifiuti di vario genere in evidente stato di abbandono, all’interno di un’area di ben 1.756 mq, nelle vicinanze di San Donato di Lecce.

La battaglia per la bonifica e il ripristino dei territori rimane una costante prioritaria.

Davide Pagliaro