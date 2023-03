INTER-LECCE, trasferta riaperta. Il TAR Lombardia ha accolto istanza US Lecce

LECCE – Una buona notizia per i tifosi del Lecce residenti a Lecce e provincia, potranno partire a Milano per assistere alla partita con l’Inter in programma domenica pomeriggio alle ore 18.00.

La società giallorossa guidata dal presidente Saverio Sticchi Damiani aveva proposto un ricorso al TAR Lombardia avverso il decreto del Prefetto di Milano che ha vietato la trasferta, in occasione della gara Inter – Lecce, ai residenti di Lecce e provincia. E adesso con decreto monocratico n. 234 del 2023, pubblicato in data odierna, il TAR Lombardia ha accolto l’istanza cautelare proposta dall’Us Lecce ed ha sospeso il decreto prefettizio.

“Il TAR – ha affermato il presidente Saverio Sticchi Damiani – ha espresso un principio importante qualificando come incongruo ed illogico il provvedimento prefettizio che, per sanzionare eventi occorsi in occasione di Atalanta – Lecce, ha imposto un divieto di trasferta in una partita che non coinvolge le medesime tifoserie. Ringrazio per il grande sforzo profuso il direttore generale Giuseppe Mercadante, il responsabile dell’area legale Domenico Zinnari, il collega Antonio Caiffa, che hanno tutti brillantemente collaborato per la riuscita di tale iniziativa processuale. Mi scuso, – ha concluso Sticchi Damiani – con gli organi di informazione per aver scelto di non divulgare la notizia del ricorso per evitare un dibattito mediatico che precedesse la decisione del TAR”.