Cane muore investito: la sua compagna di sempre non vuole lasciarlo andare

LECCE – Un cane muore investito da un’auto e la sua compagna di sempre non vuole lasciare il suo corpo. I protagonisti di questa scena strappalacrime sono due bellissimi esemplari di pastore tedesco. L’incidente è avvenuto in mattinata in via Roggerone, a Lecce.

I due cani, evidentemente sfuggiti al controllo del proprietario che abita in una casa nelle vicinanze, vagavano per strada quando un’auto ha travolto il masdchio. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto è arrivata la Polizia Locale insieme ai veterinari Asl per la lettura dei microchip e il recupero della cagnetta vagante, oltre alla ditta incaricata della rimozione della carcassa. Gli agenti procederanno con la sanzione nei confronti del proprietario per mancata custodia. La cagnolona, imperterrita, non voleva proprio saperne di abbandonare il suo compagno.