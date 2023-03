“NautiGo, il Mare di Tutti” ha aperto i battenti: occhi puntati sui posti barca

LECCE- “NautiGo – il Mare di Tutti ”, ha aperto ufficialmente al pubblico il Salone espositivo della nautica da diporto. Fino al 5 marzo presso “Lecce Fiere” in piazza Palio sarà infatti possibile ammirare il meglio della produzione dei cantieri navali nazionali ed internazionali, oltre ai più innovativi accessori per il settore nautico, alle attività specializzate ed a una rassegna dedicata al mercato dell’usato e al mondo della pesca e di altri settori collegati alla nautica.

Diversi anche gli ospiti e i seminari , per non dimenticare, venerdì 3 marzo al Banzi di Lecce, la tavola rotonda di portata nazionale sul tema della “Nautica da diporto, comparto in crescita per il futuro turistico della Puglia”