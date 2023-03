Lecce, per Baroni due doppi ballottaggi da sciogliere

LECCE – La squadra anti Inter è in via di definizione, ma il tecnico Baroni dovrebbe partire alla volta di Milano con pochissimi dubbi. Sicuramente non sarà disponibile Baschirotto e anche Banda, il quale ha raggiunto il proprio paese d’origine con il permesso del club giallorosso.

Contro i nerazzurri rientrerà quasi certamente Umtiti, il quale contro il Sassuolo è rimasto inutilizzato nonostante un lungo riscaldamento. Il francese non è stato rischiato per non incorrere in ricadute. La sua esperienza sarà molto utile contro i nerazzurri in un reparto che per solidità è ai primi posti per reti subite. Umtiti è tra i diffidati, ma questo non preclude un suo utilizzo. Per la prima volta sarà un Lecce senza Baschirotto. Il difensore veneto non aveva mai saltato un minuto e non era mai stato sostituito. Era l’unico giocatore di movimento in Serie A a vantare questo primato. La coppia centrale difensiva dovrebbe essere formata da Umtiti e Tuia, il quale dovrebbe così collezionare la terza presenza di fila dal primo minuto dopo un gennaio in cui aveva preparato le valigie. Invece è ancora in giallorosso e il suo contratto scadrà, naturalmente, a giugno quando il difensore dovrebbe dire addio al Lecce. Intanto vorrà togliersi la soddisfazione di conquistare una salvezza con il Lecce dopo aver contribuito a riportare la squadra in Serie A.

Altre due novità si registreranno a centrocampo. Hjulmand e Blin sono intoccabili. Il francese dovrebbe essere confermato mentre sul lato mancino di Hjulmand Gonzalez contenderà il posto a Maleh.

In attacco, invece, è certo il rientro di Di Francesco. Sull’altra fascia giocherà Strefezza mentre al centro dell’attacco è ballottaggio fra Ceesay e Colombo.