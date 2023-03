Cade e batte la testa, muore bimba di sei mesi in un asilo in Belgio: non si esclude l’infanticidio

BELGIO – Tragedia in Belgio: una neonata di sei mesi è morta dopo aver battuto la testa in un asilo nido. Aperta un’inchiesta per stabilire evenutali resposabilità. Non si esclude l’infanticidio



Un’intera famiglia nella disperazione. Una comunità , quella di Carmiano sotto choc. Una bimba di appena sei mesi ha perso la vita nelle scorse ore in Belgio a seguito di una caduta. Qui la madre della neonata si era trasferita da tempo. Il ricovero in ospedale d’urgenza, ma putroppo per la piccola quella frattura al cranio è stata fatale. La tragedia si è consumata in un asilo nido dove ogni giorno la mamma accompagnava la piccolina che sarebbe caduta dalle mani della babysitter 33enne che si stava occupando di lei. Immediatamente sono scattati i soccorsi, sul posto i sanitari hanno preso in cura la neonata che è stata accompagnata d’urgenza in ospedale. Qui, a distanza di due giorni la situazione si è aggravata e non ce l’ha fatta. Saranno però le indagini della Polizia del posto a stabilire cosa sia accaduto nel dettaglio nella mattinata del 27 febbraio.

Secondo quanto riportato dai media locali la Procura di Leuven ha aperto un’inchiesta per stabilire se le dichiarazioni rilasciate dalla babysitter , nel frattempo sospesa dall’incarico, siano realmente compatibili con le ferite accertate sul corpo della piccola.

Al momento della tragedia c’erano altri due bambini di cui la 33enne si occupava.

La comunità di Carmiano dove lo zio della neonata , proprietario di un noto centro estetico, è molto conosciuto, si stringe attorno alla madre ed ai familiari.