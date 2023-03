Per le aziende salentine fare impresa negli Emirati Arabi “Non sarà un Miraggio”

LECCE – La Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti con il patrocinio della Regione Puglia della CCIAA dei Lecce e delle Associazioni di categoria Confindustriua Lecce, Confartigianato e Confcommercio, ha organizzato un incontro per presentare i servizi messi a disposizione di chi intenda incvestire a Dubai e negli Emirati.

Un’importante opportunità di incontro per approfondire i vantaggi dell’internazionalizzazione e le concrete possibilità per le aziende interessate ad esportare l’eccellenza salentina ed il Made in Italy in un mercato in costante espansione come quello degli Emirati.