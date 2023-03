Coniugi trovati morti in casa presumibilmente con colpi d’arma da fuoco: indagano i Carabinieri

SERRANOVA – Macabra scoperta attorno alle 18:30 di questo pomeriggio (1 marzo): marito e moglie sono stati trovati morti in casa. L’allarme è stato dato dal frattelo dell’uomo. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagni di San Vito dei Normanni.

Una coppia di coniugi è stata trova morta nella propria abitazione di Serranova, frazione di Carovigno. Si tratterebbe di A.C., di circa 70 anni, e della moglie C.. Presumibilmente sarebbero morti con colpi d’arma da fuoco. Resta da capire, però, se si tratti di suicidio o di duplice omicidio. Sui loro corpi ci sarebbero segni di violenza. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Investigativo, la Scientifica della Compagnia di San Vito dei Normanni ed il medico legale per le indagini del caso e cercare di rinvenire l’eventuale arma del delitto, congiuntamente al pm di turno, Francesco Carluccio.

L’allarme sarebbe stato dato nel pomeriggio di oggi, verso le 18:30, dal fratello di una delle vittime, una volta recatosi a casa della coppia, preoccupato per non aver trovato in mattina A.C. al bar, come era abitudine fare.

Tommaso Lamarina