Taranto, Capuano squalificato. La Virtus Francavilla perde Idda per due turni e Patierno

LECCE – In Serie C, in casa Taranto, dove vige il silenzio stampa, si lavora per preparare la prossima partita contro il Giugliano.

Intanto il giudice sportivo ha squalificato per una giornata il tecnico Ezio Capuano. L’allenatore rossoblu è stato pure diffidato.

Inoltre inflitta una multa di 800 euro al Taranto perché “una persona non identificata, ma riferibile alla Società in quanto indossava indumenti con il logo della stessa”, si è portata nella zona antistante gli spogliatoi (nonostante non fosse inserita in distinta) e, avvicinandosi all’Arbitro, ha proferito parole irriguardose nei suoi confronti dissentendo del suo operato.

Il direttore sportivo Luca Evangelisti è stato inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell’ambito federale fino a tutto il 28 marzo.

Squalificato fino al 14 marzo l’allenatore dei portieri Marinacci

VIRTUS FRANCAVILLA – In casa Virtus Francavilla l’allenatore Calabro dovrà fare a meno Idda. Il capitano è stato infatti squalificato per due giornate è stato, invece, fermato per un turno Patierno