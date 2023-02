Virtus Francavilla, una vittoria da squadra

A volte basta una vittoria per scacciare via tutte le nubi; la vittoria della Virtus Francavilla ad Avellino, arrivata grazie al gran gol di Murilo, è stato un punto esclamativo sulla parola “unione”. Il gruppo si è riscoperto unito e vincente. Bisognava sfatare il tabù delle mancate vittorie in trasferta e ritrovare l’ottimismo dopo una settimana difficile, a causa dell’episodio di cronaca accaduto a mister Antonio Calabro, vittime di un vile gesto compiuto di notte da una mano sconosciuta che aveva sparato dei colpi di fucile sulla sua auto. Era calato il silenzio subito dopo, il silenzio della tristezza che non si spiega, che non può spiegare simili viltà.

La trasferta di Avellino è arrivata subito dopo ed è stata l’occasione giusta per tutti per pigiare sull’acceleratore dell’impegno per andare oltre i propri limiti, per portare a casa tre punti importanti, per svoltare al bivio verso la direzione giusta e per dimostrare al proprio tecnico di esserci.

Nel calcio il tempo corre in fretta e adesso inizia la settimana che porterà alla gara con il Potenza e bisogna prepararla in modo minuzioso, mancherà Idda squalificato dopo l’espulsione di Avellino ma Calabro ha le sue carte da giocare e potrebbe toccare a Solcia ma è ancora presto, poi bisognerà valutare le condizioni di Patierno, la settimana è lunga, ma una cosa è certa, questa squadra adesso non ha più paura di sognare i play off, adesso è ottava in classifica a 38 punti e l’obiettivo è abbastanza reale.