Il carnevale si fa green: corteo “Ecologico” a Campi Salentina

CAMPI SALENTINA – Il carnevale, la festa più colorata dell’anno a Campi Salentina si tinge di verde, e si fa Green.

Un corteo all’insegna dell’ambiente e dell’ecologia quello partito da via Mamma Bella e proseguito fino alla villa comunale. Una grande festa è stata realizzata grazie all’impegno delle associazioni Chiaramente e I veri amici del carnevale, che hanno voluto mandare un messaggio importante: non perdere di vista il rispetto per la natura, anche durante i momenti di spensieratezza.

Mentre la pioggia si abbatteva nei paesi limitrofi, Campi Salentina è stata “baciata” dalla fortuna…e da un timido sole che ha contributo alla buona riuscita della manifestazione. Ad accompagnare la lunga sfilata di maschere, la banda “Antonio Rainò”, “Le majorettes di Veglie” e gli “Sbandieratori e musici di Oria”.

E quando si parla di ambiente l’azienda Monteco è sempre in prima linea e ha infatti partecipato con un mezzo elettrico completamente “vestito” con materiale da riuso, a simboleggiare “Il respiro della terra”.

Il racconto fotografico dell’evento a cura di Giacomo Castelluzzo.