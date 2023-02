Gioiella Prisma: sforata già quota 1000 biglietti venduti per la gara con il Perugia

TARANTO – Inizia una settimana importantissima per la Gioiella Prisma Taranto che prepara la sfida proibitiva con Sir Perugia, squadra campione del mondo in carica e dominatrice del campionato di Superlega, prima in classifica con 59 punti conquistati su 60 disponibili.

A tal proposito la società del presidente Bongiovanni con lo slogan “uniti si può” ha convocato tutti i tifosi al PalaMazzola con la politica dei prezzi ridotti: bastano infatti 7 euro per assistere all’importante sfida.

Nell’ultima gara casalinga con il Siena erano presenti 1400 spettatori ma adesso nei primi tre giorni di prevendita è stata sforata già quota 1000, questo significa che l’operazione 3000 potrebbe andare a buon fine, e dunque il palazzetto tarantino si prepara al sold out.

Gioiella Prisma Taranto ha 16 punti uno in più rispetto a Siena che ha perduto il recupero di campionato giocato sabato con Civitanova per 3 a 0. Poi c’è Padova che ne ha 18, la sfida salvezza è dunque a tre.

Sarà una lunga settimana di passione e speranza sulla sponda tarantina che ama la pallavolo.