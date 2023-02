Emiliano e Decaro contro tendenza e sul filo, in Puglia, vince Bonaccini

PUGLIA- La Puglia sceglie l’uomo Pd contro la donna neo tesserata ma Bonaccini supera solo di poco il 50%. Emiliano e Decaro saranno l’opposizione nel Pd?

Il Partito democratico sceglie la sua nuova segreteria: è Elly Schlein che vince su Stefano Bonaccini con oltre il 53% dei voti contro il 46% raggiunto dal governatore dell’Emilia Romagna.

Un risultato non a sorpresa per i buoni osservatori e frutto dell’apertura al voto anche ai non iscritti. Potrebbe dirsi : il pd perde anche le primarie avendo avuto la meglio una donna non integrata nella struttura, tesserata solo due mesi fa, che ha trascinato al voto molti non tesserati umiliando la storica dirigenza del Pd tranne coloro che l’hanno scelta, dall’interno, sin dal primo momento. La Shlein quindi vince ovunque ma non in Puglia dove Bonaccini, sostenuto dal collega Emiliano, dal sindaco di Bari Decaro e dalla maggior parte dei big del partito, ottiene poco più del 50% delle preferenze. Se Bari, Foggia e la Bat sono una conferma, la sorpresa, rispetto al voto nei circoli, arriva dalla provincia di Lecce dove Bonaccini ha la meglio sulla Schlein, sostenuta dalla presidente del Consiglio Loredana Capone, per circa 200 voti: 10848 contro i 10564 della neo segretaria. La Schlein invece ha vinto a Brindisi con 2655 voti contro i 2390 dello sfidante e in provincia di Taranto con 5501 voti contro 4918 dell’avversario.

Al seggio sono andati oltre 82mila pugliesi. Per il segretario regionale del partito, Domenico De Santis, un risultato che supera le aspettative e dal quale “ne esce un PD più forte”, quale ruolo avranno gli iscritti pugliesi che in controtendenza non hanno promosso la Schlein? Da ora partirà il lavoro per blindare candidature e scelte politiche con una segretaria totalmente lontana dalla

Visione più tradizionale dei partiti degli ultimi 20 anni