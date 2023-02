BPP: cresce l’utile del 28% rispetto al 2021

PUGLIA – Il Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Pugliese, nella seduta del 24 febbraio ha approvato la situazione patrimoniale ed economica al 31.12.2022.

Lo scorso anno è stato pieno di incognite e di imprevisti – la guerra in Ucraina e le sanzioni contro la Russia, le misure anti Covid in Cina, l’incremento dell’inflazione e le politiche monetarie restrittive – che hanno indotto volatilità nei mercati e incertezze nelle attività economiche.

“La Banca ha chiuso il 2022 con un risultato economico superiore rispetto allo scorso anno preservando la qualità del credito. L’Istituto ha continuato nel percorso tracciato dal Piano Strategico 2019-2022 realizzando progetti e attività volti al miglioramento della sostenibilità del modello di business, al presidio del credito deteriorato, al raggiungimento di migliori livelli di patrimonializzazione, nonché all’adeguamento dei processi alle novità normative. L’augurio è che il nuovo Piano Strategico 2023-2025, in fase di ultimazione, possa consentirci di migliorare i già positivi risultati in termini di efficienza e di attenzione al cliente “dice il Direttore Generale Mauro Buscicchio. La ripresa economica – dichiara il Presidente Vito Primiceri – ha evidenziato nella prima parte dell’anno un ritmo di crescita sostenuto; successivamente il razionamento energetico, le pressioni sui prezzi l’aumento dei costi di finanziamento dovuto al cambio di rotta, con la normalizzazione, delle politiche monetarie a livello globale hanno rappresentato un freno per l’attività economica. L’auspicio per l’anno appena avviato di intravedere uno scenario politicoeconomico più stabile con una ripresa integrale delle attività”.