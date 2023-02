LECCE – Un’altra auto in fiamme nella notte a Lecce: qualcuno ha appiccato il fuoco a una Honda HRV vecchio modello di colore verde parcheggiata in via Bernardini, traversa di via Duca Degli Abruzzi. Pare che la vettura fosse abbandonata in strada da tempo e qualcuno ne aveva già rotto un finestrino.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo e le forze dell’ordine indagano per risalire ai responsabili.