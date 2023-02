UGENTO – Ha rischiato di mandare la casa a fuoco per una distrazione. Una donna di Ugento intenta nella preparazione del sugo per il pranzo della domenica, ha lasciato la pentola sul fornello acceso per dedicarsi nel frattempo ad altre faccende domestiche. Ad un certo punto la cucina è stata invasa dal fumo a causa di un principio di incendio scaturito proprio dalla pentola. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Tricase per riportare la situazione in sicurezza.