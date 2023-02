Evade dalla comunità e con il machete sfonda le vetrine dei negozi: arrestato

LEQUILE – Sono state le chiamate al 112, poco dopo mezzanotte, a lanciare l’allarme: a Lequile un uomo, armato di machete, in quel momento stava sfondando la vetrina di un negozio di tatuaggi, per poi tentare il furto e fuggire via, infierendo successivamente con l’arma anche contro le vetrine di altri locali, tutti presenti su Largo Castello.

Per questo i Carabinieri del NORM – Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce hanno arrestato, in flagranza di reato, un 36enne di Veglie.

Avrebbe dovuto trovarsi in regime di arresti domiciliari presso una Comunità terapeutica in provincia. È ritenuto responsabile del reato di evasione e tentato furto aggravato ai danni di alcuni esercizi commerciali.

Non solo. È accusato anche di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità: ai militari, al momento dell’identificazione, ha riferito un nome diverso dal suo.

All’arrivo dei carabinieri il 36enne è stato immobilizzato e disarmato.

L’uomo, dopo essere stato accompagnato in Caserma per le formalità di rito, è stato trasferito nella casa circondariale di Lecce.