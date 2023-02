Un caffè con BTM: le anticipazioni dell’edizione 2023

LECCE – Mancano pochissimi giorni all’inizio della Btm che si terrà nei padiglioni della Fiera del Levante a Bari. In vista dell’atteso appuntamento, gli organizzatori colgono l’ccasione per “Un caffè con BTM”. Un momento conviviale per dialogare sulle novità che caratterizzeranno l’edizione 2023 della Borsa Internazionale del Turismo. La manifestazione, che negli anni scorsi ha fatto tappa a Lecce e a Taranto, quest’anno si svolgerà nel capoluogo di regione, senza dimenticare però le proprie origini. Grande novità la “Big Wave”, una potente onda “sostenibile” che metaforicamente investe il settore. Parole chiave: destagionalizzazione e vacanze “green”. Si punta ad uno “slow tourism” che permetta a chiunque visiti la Puglia di assaporarla con tranquillità, coltivando flussi a basso impatto il territorio.