Serie C Girone C, la V. Francavilla fa visita all’Avellino. Il programma completo

In serie C nel Girone C sabato dedicato interamente alla 29sima giornata.

Sei gare si giocano alle 14.30.

La Virtus Francavilla di mister Calabro turbato due giorni fa da un episodio di cronaca che lo ha vista vittima di un gesto vile compiuto da ignoti che hanno sparato due colpi di fucile contro la sua auto, fa visita all’Avellino che comunque gioca la seconda gara consecutiva in casa.

Gli imperiali vanno a caccia di una vittoria esterna scaccia pensieri e scaccia tabù per mettere fieno in cascina utile ad un pronta salvezza che permetterebbe di guardare oltre, magari ad un piazzamento nella zona play off, dopo una stagione altalenante.

Il Crotone, che nell’ultimo turno ha vinto proprio a Francavilla Fontana, ospita la Turris, mentre il Catanzaro di Vivarini, capolista indiscusso, giocherà con la Juve Stabia al “Romeo Menti”; le altre gare delle 14.30 sono Gelbison-Giugliano, Latina-Messina e Viterbese-Picerno.

Mentre alle 17.30 scenderanno in campo Audace Cerignola-Pescara, Fidelis Andria-Foggia, Monopoli-Monterosi Tuscia, e Potenza-Taranto.

IL PROGRAMMA COMPLETO

ore 14.30

Avellino-Virtus Francavilla

Crotone-Turris

Gelbison-Giugliano

Juve Stabia-Catanzaro

Latina-ACR Messina

Viterbese-Picerno

ore 17.30