Di Carlo (HDL Nardò): “Con Ferrara bisognerà lottare a denti stretti”

LECCE – Domenica a Lecce al Pala San Giuseppe da Copertino Hdl Nardò ospita Ferrara con palla a due alle ore 18.00.

I neretini che hanno 20 punti e sono in ottava posizione, vogliono vincere per mettere il punto esclamativo su una salvezza diretta senza dover disputare l’extra season ma anche Ferrara può ancora lottare per arrivare tra le prime nove, perché ha 16 punti e si trova in undicesima posizione.

Sarà una sfida difficile e interessante, entrambe le squadre cercano riscatto e sarà una partita fisicamente dura.

Il coach di HDL Nardò, Gennario Di Carlo la presenta così:

“La partita con Ferrara rappresenta una ghiotta occasione per determinare i giochi per quello che riguarda il capitolo salvezza a tre giornate dalla fine. Sarebbe un bellissimo risultato per noi, giocheremo contro una squadra che come noi è coinvolta in questa lotta per entrare nelle prime nove posizioni. Ferrara è una squadra che conosciamo bene e rispetto all’andata avrà Amici in più. È una squadra che di struttura è grossa quanto noi per cui sarà una partita molto dura da toni agonistici importanti. Ci aspettiamo una squadra che verrà qui per uscire dal periodo negativo e da questo punto di vista dovremo lottare a denti stretti per arrivare ad una vittoria che determinerebbe i fatti per il discorso salvezza”.