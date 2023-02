Capuano: “Col Potenza gara difficile ma possiamo giocarcela con tutti”

TARANTO – Oggi alle 17.30 il Taranto fa visita al Potenza di mister Raffaele che nello scorso turno ha vinto in trasferta con la Turris portandosi a 33 punti appena due in meno degli ionici che viaggiano a quota 35. La gara valida per la 29esima giornata del Girone C del Campionato di serie C sarà arbitrata da Daniele Virgilio della sezione di Trapani.

Sarà uno scontro diretto verso la via della salvezza diretta ed entrambe le squadre vogliono dire la loro, d’altronde mister Ezio Capuano è stato chiaro nel presentare la partita, sarà dura:

“Si va a giocare su un campo bello ma difficile per tradizione per pubblico, per calore della città verso la propria squadra, contro un’ottima squadra con un organico che meriterebbe ben altra classifica, per noi invece la classifica è leggerissimamente migliore e si spera, si pensa di aver preparato la partita in maniera ottimale, conoscendo benissimo l’avversario e le caratteristiche del proprio allenatore, ragazzo che si è fatto sui campi sterrati e polverosi. A noi servono i punti, così come a loro. Sarà una gara difficile e tosta ma noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti. Siamo consci delle difficoltà e speriamo di portare un risultato positivo a casa”.