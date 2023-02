Basket in carrozzina, il Taranto si aggiudica il derby con il Lecce

Ottava vittoria consecutiva per la Cisa Boys Taranto che all’Orazio Flacco di Palagiano batte il Lecce aggiudicandosi il derby.

La squadra allenata da L’Ingesso non lascia scampo alla Lupiae Team Salento e dopo una fase di studio iniziale mette la freccia del sorpasso per approdare con merito, con il punteggio di 68-37, alla fase finale del campionato nazionale di basket in carrozzina.

La Lupiae Team Salento invece deve raccogliere i cocci e guardare con ottimismo al prossimo turno che potrebbe essere decisivo per l’accesso ai play off, infatti al PalaVentura di Lecce arriverà il Palermo; tra salentini e siciliani è uno scontro diretto per passare il turno da seconda classificata del Girone D del campionato di serie B.

Il Lecce cerca riscatto contro il Palermo che all’andata vinse, quindi vincere significa anche questo oltre che andare oltre e magari ritrovarsi proprio col Taranto in quella che potrebbe essere una finalissima. Appuntamento a Lecce domenica 5 marzo alle ore 11.00.