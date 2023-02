Basket in carrozzina, derby Taranto – Lecce, Latagliata: “Gara ostica”

PALAGIANO – Nel girone D del campionato di serie B è il giorno del tanto atteso derby tra Cisa Boys Taranto e Lupiae Team Salento.

Il Lecce fa visita alla capolista indiscussa del girone, sette vittorie su sette per i tarantini che macinano punti, avversari e risultati, con una semplicità unica mettendo sul parquet idee e fluidità di manovra.

Il Lecce è secondo in classifica con 10 punti e punta ai playoff per questo dovrà mettercela tutta contro i Boys tarantini. L’appuntamento è all’Orazio Flacco di Palagiano, palla a due alle ore 17.00.

Ne ha parlato il presidente e capitano, della Cisa Boys Taranto, Domenico Latagliata:

“È una partita ostica, da giocare sul campo, Lecce vuole venire in casa dei Cisa Boys Taranto per vincerla, sicuramente ce la metteranno tutta. Bisogna giocarla mettendo testa, cuore e tutto quello che coach Egidio L’Ingesso ci ha insegnato in questi giorni. Ci siamo preparati tatticamente, metteremo sul campo parecchie tattiche e schemi che ci consentiranno di fare bene. Non è una partita da sottovalutare perché vincere sul campo della Cisa al Lecce consentirebbe di mettere un tassello forte sulla qualificazione ai play off, si assicurerebbe il secondo posto, ma noi giocheremo per vincere con tutte le squadre sia in casa che fuori”.