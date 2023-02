LECCE- Paura nella notte sulla Lecce-Monteroni dove, per cause ancora da accertare, una donna al volante della sua Lancia Y si è conficcata all’interno di un muro di cinta di un’abitazione. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco e del 118.

La donna, già fuori l’abitacolo, è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale in codice giallo. Indagini in corso per ricostruire la dinamica del sinistro.