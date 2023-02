Al Sassuolo basta un colpo di testa di Thorstvedt per battere il Lecce

LECCE (di Carmen Tommasi) – Il Lecce cade in casa, in un “Via del Mare” con 23.760 spettatori, e viene batutto 1-0 dal Sassuolo di Alessio Dionisi. Segna nella ripresa Thorstvedt di testa e regala i tre punti ai suoi che agganciano in classifica proprio i giallorossi a quota 27. Al prossimo turno, domenica, i giallorossi vanno a fare visita all’Inter.

IN CAMPO, POCHE SORPRESE – Nei padroni di casa non c’è Di Francesco, squalificato, Banda al suo posto per affiancare Ceesay e Strefezza nel tridente offensivo. A centrocampo torna Maleh nel ruolo di mezz’ala, con Hjulmand in cabina di regia e Blin a completare il reparto. In porta Falcone a guidare il quartetto difensivo che dovrebbe esser composto da Gendrey, Baschirotto, Tuia e Gallo. Nel Sassuolo torna Berardi, ma sarà assente Laurientè per squalifica. Completano l’attacco Defrel e Bajrami. A centrocampo inamovibile Frattesi. In difesa ancora out Ferrari, con Ruan Tressoldi pronto ad affiancare Erlic, entrambi coadiuvati da Zortea e Rogerio sulle fasce, ovviamente dinanzi a Consigli. Arbitra Baroni di Firenze.

LA GARA, THORSTVEDT-GOL– Pronti-via e Ceesay ci prova, ma è una telefonata per Consigli. Ma era fuorigioco. Lecce sempre in avanti. All’8′ Strefezza ci prova dalla distanza, ma il tiro è troppo alto. Tuia perde palla in difesa e al 19′ Henrique si fa dire no da Falcone. Banda al 22′ ci prova in rovesciata, ma il tiro va alto sopra la traversa. Passano i minuti e la partita stenta a decollare. Due minuti di recupero e si va a riposo sullo zero a zero in un primo tempo sostanzialmente equilibrato.

Si riparte: subito due cambi per Baroni. Dentro Colombo, fuori Ceesay. Fuori Banda, dentro Oudin. Al 48′ Strefezza spedisce di poco fuori. Oudin, al 52′, spara alto sopra ma traversa. Colombo tenta il tiro, al 55′, ma si coordina male. Subito dopo Oudin di potenza, anche questa azione finisce con un nulla di fatto. Al 65′ passano in vantaggio gli ospiti: corner di Berardi di testa Thorstvedt segna l’1-0 per gli ospiti con leggera deviazione di Hjulmand. Risponde subito Colombo, ma nulla di fatto. Ci prova il Lecce: all’81’ Strefezza ha l’occasione per il pareggio ma sbaglia tutto e spedisce fuori. Squadre lunghe e stanche e dopo 5′ di recupero, in cui i giallorossi spingono forte, vince il Sassuolo e il Lecce, da domani, penserà già all’Inter.

LECCE-SASSUOLO 0-1: IL TABELLINO

MARCATORI: 65′ Thorstvedt.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Maleh (80′ st Askildsen), Hjulmand ©, Blin (dal 72’st Gonzalez); Strefezza, Ceesay (dal 46′ st Colombo), Banda (dal 46’st Oudin). A disposizione: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Askildsen, Colombo, Helgason, Gonzalez, Ceccaroni, Oudin, Voelkerling, Lemmens, Cassandro, Umtiti, Pezzella. Allenatore: M. Baroni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli ©; Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi (dal 60′ Thorstvedt) Obiang (dal 60′ Lopez), Henrique; Berardi (dal 95′ st Ferrari), Defrel (dal 60′ Pinamonti), Bajrami (dall’83 Ceide). A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Pinamonti, Alvarez, Ferrari, Ceide, Lopez, D’Andrea, Thorstvedt. Allenatore: A. Dionisi.

AMMONITI: Banda 17′, Berardi 22′, Erlic 35′, Baschirotto 73′.

NOTE: 23. 760 spettatori totali.

RECUPERO: 2′ pt, 6′ st.

ARBITRO: Niccolò Baroni di Firenze.