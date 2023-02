Virtus Francavilla, Calabro recupera “pezzi”: riecco Risolo, Di Marco e Patierno

FRANCAVILLA FONTANA – Nell’ultima gara contro il Crotone, la Virtus Francavilla ha perso ma a testa alta, nonostante gli sfavori del pronostico, le decisioni arbitrali più che discutibili, e qualche assenza di troppo. Gli imperiali sono stati protagonisti di una prestazione importante, ma nonostante questo i pitagorici hanno violato la Nuovarredo Arena, proprio dopo un periodo in cui i biancazzurri venivano da ben sette vittorie interne consecutive. Solo l’Avellino in questo campionato, grazie ad un’impresa, è riuscito a vincere lo scorso 22 ottobre in casa dei salentini. E, proprio, gli irpini saranno i prossimi avversari dei biancazzurri: si gioca sabato pomeriggio alle ore 14.30 al “Partenio-Lombardi”. Match in cui mister Antonio Calabro ritrova Risolo, Di Marco e Patierno, i primi due scalpitano per scendere in campo dal primo minuto dopo avere scontato la squalifica. Punta ad un posto da titolare anche Chicco Patierno, alle prese con un problema muscolare che ha compromesso la sua presenza in campo domenica scorsa. Una cosa è certa il calciatore non verrà sicuramente rischiato.

Quello di sabato sarà un vero e proprio scontro diretto per la zona playoff, l’intenzione degli imperiali sarà ovviamente quella di conquistare i tre punti, stesso obiettivo che hanno gli avversari.

Infine, il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha firmato l’ordinanza e ha predispone la chiusura anticipata alle ore 12.30 delle attività mercatali, con il conseguente sgombero dei posteggi del mercato bisettimanale di “Campo Genova” presso lo stadio comunale “Partenio-Lombardi”, per la sola giornata di sabato al fine di garantire lo svolgimento della partita per il campionato di serie C girone C.

Aleksandar Djurdjevic della sezione AIA di Trieste dirigerà la gara e lo farà per la prima volta con i biancazzurri.