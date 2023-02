HDL Nardò, Zugno si presenta: “Arrivo con umiltà e tanto entusiasmo”

LECCE – Ruben Zugno si presenta. L’ultimo rinforzo della HDL Nardò, il playmaker classe ‘96, giunto nel Salento dopo una prima parte di stagione a Rieti.

Un’acquisizione utile al raggiungimento degli obiettivi di un Toro che punta a salvarsi comodamente ma non mette i limiti ai propri sogni. Zugno arriva in punta di piedi ma non vede l’ora di dire la sua sul parquet:

“Penso di essere arrivato in una società molto ambiziosa che sta crescendo sempre di più col passare del tempo, avevo sentito parlare molto bene di Nardò e ne ho già avuto la conferma in queste pochissime ore da quando sono arrivato. Mi hanno accolto tutti bene, sono molto contento di essere qui. Ho parlato col coach sia al telefono prima di venire che in queste prime: mi ha fatto un’ottima impressione, mi sembra una persona molto preparata e diretta. Dei nuovi compagni conosco molto bene Parravicini, abbiamo giocato due anni insieme a Bergamo. E anche Baldasso, che l’anno scorso si allenava con noi a Torino, con gli altri ho giocato sempre contro, adesso non vedo l’ora di conoscere tutti meglio e dare una mano. Penso di essere un uomo squadra, nel senso che penso prima alla squadra e poi a me stesso. Le mie caratteristiche sono quelle di playmaker e dunque cerco di fare sempre la giocata giusta per i compagni. Arrivo qui con molta umiltà ma con tanto entusiasmo e voglia di fare bene. Appunto non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i compagni e con lo staff e di dare una mano in campo”.