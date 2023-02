Efficientamento e nuove norme, Fitto: “Sapremo farci trovare pronti”

LECCE – “Geometri 2030”: a Lecce il convegno sul futuro della professione in cui tecnici ed esperti dell’ambito edilizio si sono confrontati sulle sfide che l’Europa e non solo propongono. Sono tanti i nodi dell’edilizia tra superbonus, blocco dei crediti e la direttiva dell’Unione europea: su questi temi i professionisti del settore si sono confrontati con il ministro Raffaele Fitto. Entro il 2030 bisogna adeguarsi alle normative imposte dall’Unione Europea e ad alcune direttive della regione puglia, ma dal ministero stanno predisponendo soluzioni in sostegno dell’ambito edilizio.

Tra tante difficoltà, sono 10miloni gli immobili da efficientare e la categoria chiede di allungare i tempi per la realizzazione dei lavori. 10 anni per terminare tutto sono troppi pochi.