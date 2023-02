Decaro: i sindaci sanno ascoltare il territorio, il Pd lo capisca

BARI – “Il partito democratico dovrà esser in grado di interpretare le necessità dei cittadini e chi più di un sindaco può farlo”. È partendo da questo assunto che il primo cittadino di Bari e presidente nazionale dell’Anci, Antonio Decaro, in vista delle primarie sprona il Parito Democratico.

Per Decaro tutto potrebbe succedere, seppur si voti tra un anno. In ballo la candidatura alle Europee, laddove Emiliano riuscisse nel terzo mandato, o in alternativa la Presidenza della Regione Puglia, “ma per ora – dice – sono solo il sindaco della mia città, Bari”.