“Corri e cammina nel barocco”: torna la family run

LECCE – Si può correre o si può camminare. Veloci per tagliare il traguardo o senza fretta, per chi lo fa non per agonismo: è un momento d’incontro all’aria aperta per godere delle bellezze di Lecce.

Torna un appuntamento attesissimo da grandi e piccoli: la family run “Corri e cammina nel barocco” – Trofeo Corri con Unisalento, organizzata dall’associazione podistica GPDM con la partnership del Comune di Lecce e di Università del Salento.

L’evento è stato presentato nella hall di “Arryvo”. Dietro alla pettorina, i partecipanti troveranno tutte le informazioni che servono.

La manifestazione raccoglie fondi per CuoreAmico progetto Salento Solidarietà e quest’anno ha una dedica speciale: a Daniele e Eleonora, uccisi tre anni fa. Sì, perché Daniele era un arbitro e l’AIA ha scelto Lecce come tappa della RefereeRUN.