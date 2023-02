Basket in carrozzina, ecco il derby Taranto – Lecce

LECCE – Nuovo giro, nuova corsa, rinnovate emozioni. Ed ecco giunto il momento del match più atteso del girone D del campionato nazionale di Serie B di basket in carrozzina. Prima e seconda si incrociano in una sfida ad alta quota, lì dove volano i sogni di due tra le compagini meglio attrezzate dei campionati di questo sport bellissimo dove la passione.

Lupiae Team Salento fa visita alla Cisa Boys Taranto capolista indiscussa del torneo con 14 punti contro i 10 del Lecce.

La squadra leccese arriva sulle ali dell’entusiasmo della vittoria nel derby casalingo con il Bari e lo fa consapevole che la sfida per il secondo posto, posizione utile al raggiungimento del play off è un affare a due con il Palermo che ha 6 punti, perché gli ionici sembrano ormai indirizzati alla vittoria del girone.

Sulla carta sembra una partita dal risultato già scritto ma lo sport lascia sempre aperte le porte a quelle vittorie chiamate imprese che restano nella storia di ogi società.

Lecce ci crede.

Contro il Taranto – dichiara Sergio Garzya team Manager del Lecce- negli ultimi anni è un continuo, piacevole, testa a testa che ha permesso di alzare il livello tecnico del campionato. Siamo, quindi, pronti a rinnovare il duello sportivo con gli amici tarantini – conclude Garzya – nel segno della passione universale per il basket. Una partita di cartello che, grazie ai rispettivi uffici stampa, potrà essere seguita da ogni latitudine con un semplice click”.

Nell’attesa il calendario del prossimo turno vedrà la squadra leccese impegnata sul parquet del team ionico mentre il Palermo osserverà un turno di riposo.

Appuntamento sabato all’Orazio Falco di Palagiano, start alle ore 17.00. Sarà possibile assistere al match in diretta streaming sulle pagine Facebook di Salentoinlinea e Asdlupiateamsalento e sul canale You Tube di Salento in Linea. Telecronaca affidata a Pino Montinaro e Piergiorgio Fiorentino.