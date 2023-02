Alla fashion week t-shirt dall’anima ecosostenibile e salentina

MILANO – Chiara Giulia Micoccio oggi e domani presenta, a Milano, in occasione della fashion week, la sua nuova linea di t-shirt dall’anima ecosostenibile, unisex e in edizione super limitata.

La designer e imprenditrice pugliese sarà tra le protagoniste di “The Closet”, la kermesse dedicata ai nuovi Talenti della Moda, dello Styling, della Fotografia e dei Social Media.

Il progetto eco-friendly si chiama CGM – dalle iniziali del suo nome – e nasce a Lecce nel 2020, dove Chiara Giulia Micoccio – con un background di vita e lavoro a Milano – ha scelto di tornare, dedicandosi totalmente al benessere interiore ed esteriore.

Sue fonti di ispirazione: il mare, l’aria e la luce del Salento, l’energia della meditazione e del movimento. Da qui la nascita del suo spazio creativo CGM Luxury Experience in pieno centro a Lecce che è allo stesso tempo galleria d’arte e “culla” espositiva per marchi di nicchia e di alto livello, esclusivamente Made in Italy.

Ma non solo.

La designer ha lanciato – tenendo fede alla sua filosofia healthy – le CGM “Your Direction” di cui la Icon Circles fa parte: t-shirts in cotone organico ricamate con filati che tracciano cerchi: il cerchio della vita, il cerchio dell’armonia e dell’inclusività – tema molto caro alla designer – e per finire il cerchio del fuoco e dell’energia non solo esteriore – attraverso l’uso di materiali eco – ma anche interiore. I fili sospesi rendono queste t-shirt scenografiche e conferiscono un senso di continuità e infinito, verso l’elevazione dello spirito.

Equilibrio quindi, in un perfetto balance ecosostenibile, tra la cura del proprio corpo, l’amore per lo stile, l’eleganza – quella più minimale – e la propria crescita spirituale attraverso il contatto con l’energia dell’universo unica e speciale.

Nata nel colore bianco, indice di purezza e candore, l’ICON CIRCLES, in questa prossima stagione SS23, potrà essere ammirata e indossata anche nel colore nero – che è esattamente lo specchio della bianca – e nei colori tendenza “blu avatar” e “arancione vitaminico”.

La Nuova CGM ICON CIRCLES è pronta per stupire ancora.