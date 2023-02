Stop ai domiciliari per i fratelli Cariddi: liberi ma con divieto di dimora a Otranto

OTRANTO – Stop ai domiciliari per i fratelli Luciano e Pierpaolo Cariddi, coinvolti nell’inchiesta “Hydruntiade” su presunti favori concessi agli imprenditori locali dai due ex sindaci di Otranto, in cambio di consenso elettorale.

La misura cautelare dei domiciliari è stata sostituita nelle scorse ore con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza: i Cariddi tornano dunque a piede libero, senza però poter fare ritorno ad Otranto.

La richiesta di sostituzione della misura è stata avanzata dal procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone e dal pubblico ministero Giorgia Villa ed è stata accolta dal gup Sergio Tosi.

Luciano e Pierpaolo Cariddi sono rispettivamente difesi dagli avvocati Michele Laforgia e Viola Messa, Alessandro Dello Russo e Gianluca D’Oria.

Sebbene non del tutto “insussistenti”, la Procura ha ritenuto scemate le esigenze cautelari a monte degli arresti domiciliari.

Il 10 marzo prossimo si terrà l’udienza preliminare.