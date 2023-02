Lecce, Umtiti in gruppo: domani la rifinitura

LECCE – Altra seduta d’allenamento per il Lecce, questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA. Assenti Pongracic e Persson, quest’ultimo a causa di uno stato influenzale, mentre è stato a riposo Dermaku. Umtiti ha ripreso ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Domani mattina, invece, è in programma la rifinitura al Via del Mare.