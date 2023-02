Arrampicata sportiva, la Sudest Climb festeggia il grande successo della tappa leccese

LECCE – Si è conclusa la seconda tappa del Campionato Giovanile di Arrampicata Sportiva specialità “boulder” svolta nella Palestra dell’Associazione Sportiva SUDEST CLIMB presso le Manifatture Knos di Lecce, divenuta oramai un punto di riferimento per il territorio Salentino e pugliese.

La seconda tappa, dopo quella disputata a Martina Franca, ha visto la partecipazione di 150 atleti provenienti da Campania, Puglia e Basilicata.

Si sono disputate le gare delle categorie dall’U10 all’U20 maschile e femminile, senior M e F, e infine una gara amatori in stile raduno.

Sul podio per la Sudest Climb due secondi posti, maschile e femminile, nella categoria U10 per Alessandro Patarnello e Anna Marangelli; un primo posto con Paolo Calvo nella categoria U12M, un quarto posto per Benedetta Litti nell’U12 femminile e un terzo posto nella categoria U14 F con Greta Cazzella.

Soddisfatto il Presidente della SUDEST CLIMB Antonio Pagliara sia per la perfetta organizzazione che per i risultati raggiunti dai suoi giovani atleti. “L’arrampicata sportiva ormai è una realtà importante nel Salento impensabile fino a pochi anni fa – ha detto Pagliara -, e puntiamo molto sulle giovani leve per il prossimo futuro accompagnati nel percorso formativo dall’esperienza della categoria “senior” vera e propria guida per i “giovani arrampicatori”.

L’associazione leccese, con oltre 300 soci tra bambini e adulti, ha dato pure prova di avere le strutture e le capacità organizzative per competere e ospitare gare del “circuito nazionale” anche nel sud-Italia

Questi i vincitori delle varie categorie e la città di provenienza.

– Senior maschile :

1^cl. Domenico Costabile di Napoli- 2^cl. Daniele Strippoli di Bari- 3^cl. Giacomo Ponticelli di Napoli.

– Senior femminile :

1^ cl. Caterina Maiullari di Bari- 2^cl. Mariagrazia Blasi di Potenza – 3^cl. Fabrizia Pace di Potenza.

– U20 maschile

1^cl. Mattia Martino di Martina Franca- 2^cl. William Clementi di Potenza- 3^cl. Matteo Pacifico di Potenza

– U18 maschile

1^cl. Silvestro Fragnelli di Martina Franca – 2^cl. Gian Paolo Florio di Napoli- 3^cl. Antonio Matera di Potenza

– U18 femminile

1^cl. Sara Giovanna Marzo di Martina Franca- 2^cl. Alice Grazia Sgobba di Napoli – 3^ Alessia Marchese di Potenza.

– U16 maschile

1^cl. Diego Bruni di Martina Franca- 2^cl. Daniele Giocoli di Potenza- 3^cl. Gigi Ciarletta di Potenza

– U16 femminile

1^cl. Francesca Bronzo di Taranto- 2^cl. Eugenia D’agostino di Napoli- 3^cl. Francesca Labriola di Potenza

– U14 maschile

1^cl. Antonio Speciale di Martina Franca- 2^cl. Alessandro Scotto di Luzio Napoli- 3^cl. Davide Piccolo di Napoli

– U14 femminile

1^cl. Ziata D’Aversa di Martina Franca- 2^cl. Margherita Mallozzi di Napoli- 3^cl. Greta Cazzella di Lecce

– U12 maschile

1^cl. pari merito Paolo Calvo di Lecce e Arturo Zucchi di Martina Franca- 3^cl. Diego Aquaro di Martina Franca

– U12 femminile

1^cl. Sofia Fumarola di Martina Franca- 2^cl. Katia Luprano di Martina Franca- 3^cl. Alice Sgobba di Bari

– U10 maschile

1^cl. Omero Enrico D’Ambrosio di Bari- 2^cl. Alessandro Patarnello di Lecce- 3^cl. Giacomo Iermano di Martina Franca

– U10 femminile

1^cl. Luna Basile di Bari- 2^cl. Anna Marangelli di Lecce