Allergia in agguato, Minelli: Riconsiderare l’uso delle mascherine

LECCE – Starnuti, naso che cola, occhi rossi, lacrimazione, tosse secca e difficoltà a riposare e respirare sono solo alcuni dei sintomi che interessano quasi il 20 per cento degli italiani. Allergie che toccano il picco in primavera semplicemente perché in questa stagione avviene la fioritura delle piante che più sono coinvolte in questo processo immunitario, come ad esempio le graminacee. Ma i primi sintomi si avvertono già nel mese di gennaio con le cosiddette allergie prestagionali.

Durante il covid non si è avvertito un forte impatto grazie all’utilizzo a piè spinto delle mascherine. Un’ipotesi da riconsiderare secondo l’allergologo Mauro Minelli.