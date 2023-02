NAS negli studi medici: carenze in 12 su 44 controllati

LECCE – Carenze strutturali o tecnologiche. In provincia di Lecce sono perlopiù queste le irregolarità riscontrate dai carabinieri del NAS negli studi di medici di famiglia e pediatri convenzionati, nell’ambito dei controlli a tappeto effettuati in tutta Italia di concerto con il Ministero della Salute .

Il risultato è che in 12 dei 44 studi ispezionati sono state registrate mancanze, soprattutto dal punto di vista tecnologico, ovvero la mancanza, in alcuni casi, o la non adeguatezza dei frigoriferi per la corretta conservazione a temperatura controllata di vaccini o farmaci. Servono particolari termometri e anche dispositivi d’allarme che avvisino in caso di malfunzionamento, perché non si alterino le caratteristiche dei farmaci o dei vaccini in questione.

Dal punto di vista strutturale, sono stati segnalati casi in cui la sala d’attesa non era adeguata o mancava di servizi igienici per gli utenti.

I carabinieri del NAS hanno segnalato le carenze al Dipartimento di Prevenzione.