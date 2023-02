Gioiella Prisma sogna 3000 cuori rossoblù contro il Perugia

TARANTO – È un momento particolare per la Gioiella Prisma Taranto che dopo la vittoria ottenuta al tie break con Siena si prepara ad ospitare la fortissima Sir Perugia, squadra campione del mondo in carica ed assoluta dominatrice del campionato di Superlega, prima in classifica con 59 punti conquistati su 60 disponibili.

Sulla carta è una gara già decisa ma la passione e l’amore per i due colori rosso e blù e dunque la spinta dei tifosi potrebbe fare la differenza.

Con Siena sugli spalti i tifosi presenti erano più di 1400 che alla fine si sono rivelati veramente l’uomo in più.

Famiglie e bambini amanti del bellissimo sport qual è la pallavolo. A tal punto che il presidente Bongiovanni ha ringraziato tutti per la presenza sugli spalti ed ha rinnovato l’invito per il prossimo attesissimo incontro: “Vi aspetto tutti contro Perugia: con il vostro affetto nessuna impresa è impossibile”.

Dunque a tal proposito con il solito slogan Uniti si vince è partita la prevendita del tagliandi al costo unico di 7 euro, un prezzo irrisorio per permettere a tutti di assistere alla pallavolo spettacolo che la Superlega riesce a regalare.

La partita con il Perugia, valida per 21esima giornata di campionato,è anche l’ ultimo match interno della regular season, e si disputerà domenica 5 marzo alle ore 18, dopo la sosta imposta dal calendario del prossimo weekend.

L’obiettivo è quello di riempire ogni singolo posto del PalaMazzola, con tremila cuori rossoblu a sostenere la squadra in un momento determinante della stagione al cospetto di una delle squadre di pallavolo più forti di ogni tempo.

I tagliandi sono già acquistabili presso il Bar Tabacchi Pausa Caffè sito in viale Trentino 5/B, il Bar Coffee Time sito in via Principe Amedeo 172 o tramite il circuito EtesTicketing.

Lottare nella tempesta, scrivono dalla società rossoblù, sognando l’arcobaleno perché la Superlega è un patrimonio da difendere, per cui lottare, contro chiunque, su ogni punto. Uniti. Perché #unitisipuò.