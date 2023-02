Cresce l’allarme per “La cicatrice francese”, la nuova sfida su Tik Tok

PUGLIA – Diventa sempre più preoccupante la nuova Challenge su Tik Tok denominata “cicatrice francese” tanto che su segnalazione del Dipartimento della Pubblica sicurezza è stata diramata una nota ai dirigenti scolastici informando della nuova sfida che dilaga tra i ragazzini. L’allarme è dato dal fatto che i ragazzi si autoinfliggono un pizzicotto sul volto, all’altezza dello zigomo, esercitando una pressione così violenta da lasciare lividi vistosi per giorni, a volte per settimane. Attraverso la segnalazione si richiede la massima attenzione al fenomeno da parte delle diverse componenti delle comunità scolastiche anche in considerazione dei primi casi registrati in Puglia.