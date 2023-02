Calciatori under 14 giapponesi, con guanti e sacchi, ripuliscono Gallipoli

GALLIPOLI – I baby calciatori della formazione giapponese under 14 della Fourwinds Japan, nel Salento per partecipare al trofeo del carnevale organizzato da Caroli Hotels, sono stati protagonisti di una iniziativa ambientale che ha dimostrato la loro grande sensibilità. Dopo aver tolto la scarpe da calcio, hanno indossato i guanti e armati si sacchi in plastica hanno ripulito strade e vicoli del centro storico e della città. I giovani calciatori erano accompagnati dallo staff tecnico e dal personale dei Caroli Hotels. Davvero un gran bell’esempio di maturità e sensibilità per l’ambiente quello offerto dalla squadra giapponese.