Finanziamento per la rete pluviale urbana, Pagliaro: Regione annulli revoca ingiusta

SALVE – “Non è colpa del Comune di Salve se l’autorizzazione paesaggistica necessaria per completare l’iter di avvio lavori è arrivata in ritardo, quindi non è giusto revocare il finanziamento aggiudicato dalla Regione per la realizzazione della rete pluviale urbana. Quella revoca va annullata: è quanto chiedo con un’interrogazione urgente all’assessore Piemontese”. Lo afferma in una nota il Consigliere Regionale Paolo Pagliaro.

“Si tratta di un’opera importante -continua- L’amministrazione comunale si è attivata subito per raccogliere tutta la documentazione utile alla procedura di gara, ma per lungaggini burocratiche non ha potuto assegnare nei tempi prescritti il codice identificativo di gara richiesto per legge.

Si tratta di un cavillo superabile, perché l’autorizzazione paesaggistica è arrivata a gennaio scorso, quindi chiediamo all’assessore di annullare la revoca del finanziamento -conclude- L’amministrazione comunale lo chiede con una pec inviata il 18 gennaio scorso alla sezione Infrastrutture e opere pubbliche della Regione, e ci auguriamo che questa istanza di autotutela possa essere accolta”.