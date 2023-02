Una grande famiglia che pedala: si riuniscono i ciclisti di tutta la provincia

LECCE – Tutte insieme le società ciclistiche della provincia di Lecce, ieri sera, per discutere di sicurezza stradale e non solo. Riconoscimento a Salvatore Bianco, presidente onorario della Federazione Ciclismo, per il suo impegno decennale

Tutte le Società ciclistiche della provincia di Lecce, ma anche atleti, dirigenti , sportivi, tutti insieme ieri presso la sede del Coni di Lecce dove si è svolto un’incontro con le società e gli appassionati delle due ruote. Un incontro proficuo ed emozionante che è stato anche l’occasione per consegnare alcuni riconoscimenti. Tra tutti quello al Presidente onorario, decano del ciclismo salentino, Salvatore Bianco da parte del Presidente provinciale FCI Sergio Quarta a nome di tutte le società ciclistiche.

Una serata speciale che ha fatto ritrovare tutti insieme , per fare un’attenta analisi della situazione. Si è discusso delle attività ciclistiche 2023. Avviato un confronto con gli interlocutori istituzionali per discutere e risolvere i temi urgenti della sicurezza stradale ed i problemi del velodromo degli ulivi di Monteroni