Serie C Girone C il programma della giornata 28

In serie C, nel girone C, domenica pomeriggio dedicata alla giornata numero 28; squadre in campo dalle 14.30. Impegni casalinghi per Virtus Francavilla e Taranto. Gli imperiali giocano con il Crotone, gli ionici con l’Audace Cerignola.

La capolista Catanzaro ospita il Monopoli.

Ecco il programma completo:

Domenica ore 14.30

Avellino-Viterbese

Catanzaro-Monopoli

Foggia-Juve Stabia

Messina-Fidelis Andria

Monterosi-Gelbison

Pescara-Giugliano

Picerno-Latina

Taranto-Audace Cerignola

Turris-Potenza

Virtus Francavilla-Crotone

CLASSIFICA

Catanzaro 70

Crotone 60

Pescara 47

Cerignola 41

Foggia 40

Monopoli 39

Picerno 39

Juve Stabia 37

Latina 36

Avellino 36

Virtus Francavilla 35

Giugliano 34

Taranto 34

Potenza 30

Monterosi 30

Gelbison 30

Turris 26

ACR Messina 25

Viterbese (-2) 21*

Fidelis Andria 19