Ritrovati cento chili di murene in una piazzola di sosta

TAVIANO-GALLIPOLI – Insolito ritrovamento sulla strada statale 274 che collega Taviano a Gallipoli. In una piazzola di sosta ignoti hanno abbandonato un centinaio di chilogrammi di murene. In seguito alle segnalazioni di alcuni automobilisti di passaggio, sul posto si sono recati i militari della Guardia Costiera di Gallipoli. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli uomini della Capitaneria di porto si tratterebbe di un prodotto ittico presumibilmente proveniente da pesca illecita effettuata sulle coste joniche.

La Guardia Costiera ha colto l’occasione per raccomandare i consumatori a prestare la massima attenzione per evitare di effettuare incautamente acquisti di prodotto ittico di dubbia

provenienza o venduto in violazione delle fondamentali norme igienico-sanitarie.