PRIMAVERA 1 –  Un super Lecce batte 2-1 in rimonta al 93′ la Samp: giallorossi in vetta

BOGLIASCO (GENOVA) – Al “3 Campanili” si è giocata Sampdoria-Lecce, valida per la 20^ giornata del campionato Primavera 1, gara vinta 2-1 in rimonta e in pieno recupero dai salentini. Una rete nel primo tempo e due nella ripresa: la prima dei padroni è stata siglata Montevago, quella dei salentini è di Burnete, mentre il gol vittoria è stato messo a segno, al 93’, da Berisha.

Il primo gol partita è arrivato al 25’ minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione: batte Miettinen, Borbei allontana, prende palla Malagrida, mette in mezzo, Cecchini fa la sponda di testa per Ivanovic e Montevago, ancora di testa, supera il portiere dei salentini. La vera occasione per il Lecce è di Dorgu al 40’ che mette in mezzo un gran pallone per la testa di Bruhn, ma quest’ultimo spedisce di poco fuori. Al 72’ pareggiano i giallorossi: corner di capitan Vulturaar che crossa in mezzo per Burnete che di testa non perdona: è1-1. Ad un minuto dalla fine Berisha da calcio di punizione dalla sinistra mette la sfera alle spalle di Tantalocchi per il 2-1 finale. I giallorossi centrano così la settima vittoria consecutiva, la quarta in trasferta, e consolidano il primo posto in classifica. I liguri, invece, dall’11 novembre scorso avevano perso soltanto una volta nel match contro il Torino.

IL TABELLINO DI SAMPDORIA-LECCE: 1-2

SAMPDORIA: Tantalocchi, Villa(37′ pt Peretti), Cecchini, Montevago, Malagrida (18′ st Chilafi), Porcu, Miettinen, Ivanovic, Aquino, Uberti, Di Mario. A disp.: Gentile, Scardigno, Pozzato,Ntanda, Straccio, Leonardi, Savio, Tozaj. All.: Felice Tufano

LECCE: Borbei, Pascalau, Hasic, Salomaa, Vulturar, Berisha, Bruhn (7′ st Burnete), Dorgu, Munoz, Mcjannet (1′ st Samek), Corfitzen (29′ st Daka). A disp.: Leone, Bruns, Ciucci,, Hegland. All.: Federico Coppitelli.

ARBITRO: sig. Giuseppe Collu della sezione di Cagliari

AMMONITI: Mcjannet (L), Montevago (S), Uberti (S), Malagrida (S)

ESPULSI: Montevago (S) per una brutta entrata sul portiere del Lecce Borbei

MARCATORI: 25’pt Montevago (S), 27’st Burnete (L), 45+3 st Berisha (L).