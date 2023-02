Il Lecce ferisce e batte la Dea: al “Gewiss Stadium” finisce 2-1 per i giallorossi

BERGAMO (di Carmen Tommasi) – Che Lecce: la squadra di Marco Baroni batte meritatamente 2-1, non senza soffrire, la quotata Atalanta al “Gewiss Stadium” e la classifica continua a sorridere. La apre subito Ceesay, poi nella ripresa raddoppia Blin e Højlund accorcia. I giallorossi si portano così a 27 punti, a più 10 dalla zona retrocessione, e per il prossimo turno, in serale, arriva il Sassuolo al “Via del Mare” per la quinta giornata di ritorno. I giallorossi, come sempre, cercheranno punti importanti per chiudere il prima possibile il discorso salvezza.

IN CAMPO, LE SCELTE – Per Gasperini nessuna sorpresa, con la coppia composta da Lookman e Hojlund supportata da Boga e il ritorno di Maehle dopo la squalifica, mentre Baroni deve rinunciare ai perni Strefezza e Umtiti che sono sostituiti da Banda e Tuia. Ceesay parte dal primo minuto. Out per squalifica anche Gonzalez. Marco Piccinini, della sezione di Forlì, è il fischietto designato per la sfida di Bergamo.

LA GARA, QUANTE EMOZIONI – Parte bene la squadra salentina e al 4’Cesay protegge la sfera dalla pressione di Demiral e Ederson scaricando un sinistro dalla distanza dove Musso non riesce ad arrivare: 1-0 per i giallorossi e gran gol del gambiano. Al 22’ Falcone con i pugni dice di no a Lookman. Al 25’ Toloi la schiaccia col corpo all’indietro senza imprimere la forza necessaria alla sfera. Parata facile per Falcone. Lookman, al 33’, serve al centro l’esterno danese che calcia centralmente, ci mette i pugni il portiere del Lecce. Al 41’ Toloi servito da Hojlund tira centrale e il solito Falcone salva. Dopo 3’ di recupero, in cui succede poco e nulla con Zappacosta che spedisce alto sopra la traversa, si va a riposo con una rete di scarto per gli ospiti e un vantaggio ben costruito dagli undici di Baroni. Si riparte e c’è un primo cambio per i bergamaschi: esce Zappacosta, entra Soppy. Al 47′ i padroni di casa vanno in gol con Lookman che era in fuorigioco. Un minuto dopo Ederson tira alto sopra la traversa. Sponda di Hojlund per Koopmeiners, capisce tutto Tuia e recupera il pallone al 59′: esce fuori il Lecce e ci riprova. Al 69′ Falcone dice di no e devia in corner su Soppy. La raddoppia Blin di testa, sugli sviluppi di un corner di Strefezza, al 74′, per il suo primo gol in serie A. Padroni di casa vicini, al 78′, al gol: botta al volo del capitano nerazzurro, Toloi, fuori di poco alla destra di Falcone. L’Atalanta ci crede e cerca il gol per accorciare. All’87’ la Dea fa il primo gol della sua partita su un regalo di Falcone e in pressione Højlund va in gol e supera l’ex Cosenza: 1-2. Sette minuti di recupero. Squadre lunghe e stanche. Al 94′ Falcone salva e devia in corner su un bel tiro dell’ex Muriel. Ci provano fino alla fine i bergamaschi. Finisce 2-1 per i salentini, proprio come all’andata al “Via del Mare”.

IL TABELLINO

ATALANTA-LECCE: 1-2

MARCATORI: 4’ Ceesay, 74′ Blin, 87′ Højlund.

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral (75′ Palomino), Djmsiti; Zappacosta (dal 46’ Soppy), Ederson (75′ Vorlicky), Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga (dal 67′ Murial). All. Gasperini.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia (68′ Ceccaroni), Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh (71′ st Askildsen); Banda (62′ Strefezza), Ceesay (62′ Colombo), Di Francesco (68′ Oudin). All. Baroni.

AMMONITI: Zappacosta 10’ pt, Demiral 13’ pt, Di Francesco 54′ st, Gallo 63′ st, Blin 75′ st. Maehle 83′ st.

ARBITRO: Marco PICCININI di Forlì.