Fermato con la refurtiva dopo due colpi: arrestato topo d’appartamento

TAVIANO – Negli ultimi tempi, diversi sono i casi di furti in appartamento che si registrano tra Lecce e provincia, spesso con conseguente arresto dei responsabili.

Gli ultimi colpi in ordine di tempo si sono registrati sabato sera nel sud Salento in due appartamenti a Matino e Racale. Anche in questo caso è scattato l’arresto lampo con recupero della refurtiva. A Taviano, infatti, i carabinieri della locale stazione, a seguito di una immediata indagine, hanno arrestato un ragazzo di 34 anni, ritenuto responsabile di entrambi i furti.

Il giovane era alla guida di un’auto, fermata dai militari. A bordo è stata rinvenuta l’intera refurtiva: un computer portatile e alcuni elettrodomestici, tutti oggetti riconosciuti dai legittimi proprietari e a loro subito restituiti. Il 34enne è stato accompagnato nel carere leccese di Borgo San Nicola.