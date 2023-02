Disservizi sanitari, la Fanfara si mobilita in nome della salute

GAGLIANO DEL CAPO- Nell’ambito degli eventi programmati nel Comune di Gagliano per il Carnevale 2023 è presente anche l’Associazione Memoria e Tradizioni con la storica Fanfara, pronta ad allietare tutti a suon di barattoli, tamburi, fischietti e oggetti vari.

Ma la Fanfara non è solo “ritmo e divertimento”. La coreografia di quest’anno è stata studiata per richiamare l’attenzione sui disservizi sanitari, una problematica particolarmente sentita nel Capo di Leuca in quanto da almeno 20 anni, a partire dal primo riordino ospedaliero regionale, si è assistito al depotenziato del presidio ospedaliero di Gagliano del Capo, con la promessa mai mantenuta di trasformarlo in polo d’eccellenza. Ad oggi però nulla di tutto questo è stato fatto e lo dimostra anche il recente sopralluogo effettuato dal consigliere regionale Paolo Pagliaro.

Da qui la decisione di alzare la voce in questo contesto di baldoria carnevalesca, con la speranza che, chi di competenza, possa impegnarsi seriamente per rendere effettivo, ad ogni livello, il diritto alla salute costituzionalmente garantito.