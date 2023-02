Baroni: “Siamo piccoli, ma abbiamo la nostra identità. Bravi ragazzi”

BERGAMO – Una vittoria importante quella con l’Atalanta per il Lecce: per la classifica e per il morale. Lo sa bene mister Marco Baroni che commenta così il 2-1 del “Gewiss Stadium”: “Abbiamo fatto molto bene con equilibrio e compattezza. Siamo piccoli, ma vogliamo ben figurare. Abbiamo contenuto gli avversari. Quando giochiamo contro queste squadre cerchiamo di togliere loro l’iniziativa, faccio i complimenti a tutti. Anche a Falcone, nonostante quell’episodio, a Tuia e a tutti i ragazzi. Ceesay? Abbiamo bisogno di tutti, il mio è un gruppo che ti da grande soddisfazione durante la settimana e poi lo vediamo nelle prestazioni. Noi dobbiamo pensare che la qualità è fondamentale, manchiamo a volte in qualità. Ma a me interessa l’atteggiamento e non possiamo mai sbagliarlo“, ha concluso il tecnico giallorosso ai microfoni di Dazn.

C. T.